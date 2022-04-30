Казань, , 17:36 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored признал 29-летний российского флангового атакующего защитника «Сочи» Тимофея Маргасова лучшим игроком матча 27-го тура чемпионата России «Рубин» — «Сочи» (0:6).

Тимофей Маргасов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Маргасов, получивший оценку 9.21, провел на поле все 90 минут. За отведенное время российский защитник отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и четырьмя удачными отборами. Точность передач футболиста составила 76%.

В текущем сезоне Тимофей Маргасов принял участие в 25-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Маргасов выступает за «Сочи» с 4 августа 2020 года после перехода из московского «Локомотива» на правах свободного агента. Текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.