Новосибирск, 30 апреля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области опубликовало экстренное обращение губернатора к населению из-за травяных пожаров. Оно перехватило эфир десяти телеканалов и трёх радиостанций, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Dave Hogg Пожар

«Такая мера была предпринята впервые в области, — уточнили в ведомстве.

Губернатор Андрей Травников попросил новосибирцев не использовать открытый огонь.

«Я вас убедительно прошу, будьте предельно осторожны в эти дни. Не используйте открытый огонь, не сжигайте сухую растительность на участках. Сберегите свои жизни и свое имущество», — сказал Травников.

Ранее и сообщило, что из-за пожаров без жилья остались десятки новосибирцев.