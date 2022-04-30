Пекин, 30 апреля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. США пытаются уйти от ответственности, пытая убедить весь мир в «военных преступлениях» России на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Gage Skidmore Джо Байден

Автор материала отмечает, что президент США Джо Байден обвинял Москву в преступлениях, а его администрация собирает данные для обращения в суд. При этом сама Америка несёт ответственность за огромное количество конфликтов, но признавать это не намерена.

Профессора Фуданьского университета Шэнь И сравнил США с преступником, который угрожает судье и требует судить других. «Разве это не фарс?» — спросил эксперт.

Доцент Школы международных отношений Пекинского университета международных исследований Сюй Лян заявил, что США насаждают всему миру двойное мышление, заявляя о своём превосходстве и праве судить других, но избегая расследований в свой адрес.