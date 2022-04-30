Бернли, Великобритания, 30 апреля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. 36-летний бельгийский специалист и экс-защитник «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии по футболу Венсан Компани может возглавить футбольный клуб «Бернли», выступающий в Английской Премьер-лиге 2021/22.

Www.mancity.com Венсан Компани

Бывший главный тренер «Бернли» Шон Дайч был отправлен в отставку 15 апреля 2022 года после почти десяти лет работы в клубе. На данный момент «Бернли» с шестью победами и 31-м набранным очком занимает семнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Сегодня, 30 апреля, футбольный клуб «Бернли» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги сыграет с «Уотфордом». Встреча пройдет в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» и начнется в 17:00 по московскому времени.