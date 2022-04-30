Париж, , 17:36 — REGNUM Франция направила Украине более 615 тонн гуманитарной помощи. Об этом 30 апреля журналистам сообщили в Елисеевском дворце.

Гуманитарная помощь U.S. Navy

Президент Франции Эмануэль Макрон накануне, 29 апреля, пообещал увеличить поставки гуманитарной и военной помощи на Украину.

Отмечается, что новая партия необходимого груза содержит медицинское оборудование, продовольствие и машины скорой помощи.

Ранее СМИ сообщали, что мирные жители Франции жалуются на ухудшение жизни после принятия беженцев с Украины. При этом французы не получают никаких выплат за такое «гостеприимство».

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