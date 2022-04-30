Москва, , 17:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о волонтёрской деятельности в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Текст документа 30 апреля опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Указ возлагает на Федеральное агентство по делам молодёжи «организацию работы по обеспечению поддержки волонтёрской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». Состав волонтёров поручено сформировать Ассоциации волонтёрских центров. Предварительно будет проводиться отбор и подготовка.

В случае гибели волонтёра в период проведения спецоперации, их семьи получат единовременную выплату в размере 5 млн рублей. При ранении волонтёр получит 3 млн рублей.