Москва, 30 апреля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о волонтёрской деятельности в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Текст документа 30 апреля опубликован на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Указ возлагает на Федеральное агентство по делам молодёжи «организацию работы по обеспечению поддержки волонтёрской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». Состав волонтёров поручено сформировать Ассоциации волонтёрских центров. Предварительно будет проводиться отбор и подготовка.

В случае гибели волонтёра в период проведения спецоперации, их семьи получат единовременную выплату в размере 5 млн рублей. При ранении волонтёр получит 3 млн рублей.