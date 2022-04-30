Москва, 30 апреля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. 31-летнй российский атакующий полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев пропустит матч 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с грозненским «Ахматом».

Pfc-cska.com Алан Дзагоев

Дзагоев не примет участие в матче «Ахмат» — ЦСКА из-за повреждения капсульно-связочного аппарата стопы, полученного на тренировке. Об этом сообщила пресс-служба «красно-синих».

В текущем сезоне Алан Дзагоев принял участие в двадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя результативными передачами. Также футболист получил три желтые карточки.

Матч «Ахмат» — ЦСКА состоится завтра, 1 мая, и пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.