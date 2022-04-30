Москва, , 17:16 — REGNUM Запросы властей Российской Федерации предоставить информацию о военно-биологической активности за пределами национальных границ США упорно игнорирует Вашингтон. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в интервью ТАСС.

МИД РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, конкретные вопросы у Москвы вызывает наращивание американской стороной и их союзниками военно-биологической деятельности на протяжении длительного времени.

«Это создает значительные риски для безопасности как нашего государства, так и соседних регионов, — отметил Ермаков. — Американцы, однако, упорно игнорируют наши запросы предоставить информацию о такой активности».

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Германия плотно координировала свою военно-биологическую деятельность на Украине с американскими союзниками.