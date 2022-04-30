Москва, 30 апреля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Указ о всеобщей амнистии для террористов подписал президент Сирии Башар Асад. Об этом 30 апреля сообщает агентство SANA.

Kremlin.ru Башар Асад

Действие указа распространяется на лиц, принимавших участие в террористической деятельности, однако совершённые ими преступления не привели к гибели людей. При этом пострадавшие сохранят право на возбуждение судебного иска.

Ранее Асад амнистировал сирийцев, уклонявших от воинской повинности, в том числе дезертиров.