Президент Сирии издал указ об амнистии для террористов
Москва, 30 апреля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Указ о всеобщей амнистии для террористов подписал президент Сирии Башар Асад. Об этом 30 апреля сообщает агентство SANA.
Kremlin.ru
Башар Асад
Действие указа распространяется на лиц, принимавших участие в террористической деятельности, однако совершённые ими преступления не привели к гибели людей. При этом пострадавшие сохранят право на возбуждение судебного иска.
Ранее Асад амнистировал сирийцев, уклонявших от воинской повинности, в том числе дезертиров.