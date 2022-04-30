Мадрид, 30 апреля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. 27-летний центрфорвард сборной Испании Рауль Де Томас, выступающий за «Реал», может вернуться в мадридский клуб в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 30 апреля сообщило издание Marca.

Мадридский «Реал»

По информации источника, «Реал» рассмотрит вариант с трансфером Де Томаса, если клубу не удастся договориться с 21-летним таранным форвардом дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

Рауль Де Томас выступает за «Эспаньол» с 9 января 2020 года после перехода из португальской «Бенфики» за 22,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость испанского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Рауль Де Томас принял участие в тридцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.