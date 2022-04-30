Кемерово, , 17:06 — REGNUM В Кемеровской области 17-летний подросток признан виновным в кражах. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Подросток 40.мвд.рф

Установлено, что летом 2021 года подросток вынес из собственной квартиры строительный инструмент и компьютерную технику и продал всё это через интернет. Затем он похитил у матери банковскую карту и рассчитывался ею за покупки, похитив более 8 тысяч рублей. После этого через онлайн приложение он похитил с другой банковской карты матери около 4,9 тысяч рублей. Похищенные деньги подросток потратил на развлечения.

Женщина, обнаружив пропажу денег и карты, обратилась в правоохранительные органы.

Суд приговорил молодого человека к 1,5 годам лишения свободы условно.