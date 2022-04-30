Москва, 30 апреля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Россия приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом 30 апреля заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Он пояснил, что Россия может продолжить работать на станции до 2024 года, однако принципиальное решение о выходе из проекта уже принято.

«Решение принято уже, мы не обязаны говорить о нем публично. Могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами мы за год предупредим наших партнеров об окончании работы на МКС», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Предполагается, что для России МКС заменит новый проект — Российская орбитальная служебная станция (РОСС). Работы по созданию эскизного проекта уже ведёт корпорация «Энергия».