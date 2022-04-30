Верхнеуральск, Челябинская область, 30 апреля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Челябинской области под суд пойдёт группа из 11 торговцев немаркированной табачной и алкогольной продукцией в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Расследование проводили сотрудники ОМВД России по Верхнеуральскому району. Установлено, что в посёлке Межозерный эти граждане хранили нелегальный товар в целях сбыта. Всего же в 2015–2021 годах они приобретали такой товар, хранили, перевозили для сбыта и продавали, при этом нелегально использовали чужие товарные знаки.

Силовики изъяли порядка 21 тыс. бутылок и 1800 пачек табачной продукции. Общая стоимость изъятого превысила 4,5 млн рублей. Правообладателям был причинён ущерб на сумму более 3 млн рублей.