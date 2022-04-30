Минск, , 16:59 — REGNUM Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 436 и достигло 980 345. Об этом БЕЛТА сообщили 30 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 980 345 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6947.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 972 799 человек и что всего в стране было проведено13 157 373 теста на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 560 носителей коронавируса.