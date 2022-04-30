Казань, 30 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что готов отказаться от компенсации в случае, если руководство клуба примет решение отправить специалиста в отставку.

Дмитрий Голубович Леонид Слуцкий

«У нас есть внутренние договоренности с руководством «Рубина». Клуб может разорвать со мной контракт без выплаты какой-либо компенсации», — заявил Слуцкий в эфире телеканала «Матч Футбол 2».

Сегодня «Рубин» в матче 27-го тура РПЛ потерпел крупное поражение от «Сочи» со счетом 0:6. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена».

На данный момент «Рубин» с восемью победами и 29-ю набранными очками занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.