Москва, 30 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территориях Донбасса и освобождённых территорий Украины. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно указу, единовременные выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобождённых от националистов районов Украины. Размер пособия составит 10 тыс. рублей.

Напомним, аналогичные выплаты получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в России.