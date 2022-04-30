Вулвергемптон, Великобритания, , 16:51 — REGNUM Футбольный клуб «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с «Брайтоном». Игра пройдет в Вулвергемптоне на стадионе «Молинью» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон» (расстановка 3-5-2): Жосе Са — Ромен Саисс, Вилли Боли, Конор Коуди — Раян Аит-Нури, Жоау Моутинью, Леандро Дендонкер, Рубен Невеш, Нелсон Семеду – Хван Хи Чхан, Фабио Силва.

«Брайтон» (расстановка 3-5-2): Роберт Санчес — Люис Данк, Марк Кукурелья, Жоэль Вельтман — Ив Биссума, Леандро Троссард, Энок Мвепу, Соломон Марч, Мойсес Кайседо – Алексис МакАллистер, Дэнни Уэлбек.

В последний раз «Вулверхэмптон» и «Брайтон» играли между собой 15 декабря в матче 17-го тура АПЛ. Тот матч завершился минимальной победой «волков» со счетом 1:0, а единственный мяч на 45+1-й минуте встречи забил Ромен Саисс после передачи Рубена Невеша.