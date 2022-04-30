Новосибирск, 30 апреля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области на реке Обь с 1 мая стартуют пассажирские перевозки водным транспортом. Об этом сообщил минтранс региона.

Речные перевозки

«Перевозки будут осуществляться по двум пригородным речным линиям: Речной вокзал — Седова Заимка и Речной вокзал-Тихие зори», — уточнили в министерстве.

Обслуживание пассажиров на сезонных пригородных маршрутах будет осуществлять перевозчик «Речфлот».

Пассажирская навигация на реке Обь продлится предположительно до 25 сентября.