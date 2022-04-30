Москва, 30 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 30 апреля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет

Так, по состоянию на 16:47 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 10 рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 11 рейсов, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 30 апреля в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха составит +8… +10 °C.