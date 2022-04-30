Кемерово, , 16:38 — REGNUM В Кемеровской области май, по предварительным расчётам, ожидается в пределах климатических норм. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

По данным синоптиков, самый холодный день 1 мая в Кемерове был в 1960 году — тогда температура воздуха понижалась до — 9 ºС, а 1 мая 1945 года повышение было до +29 ºС.

«В этом году пробуждение природы происходит в пределах норм, воздух наполняется тёплыми весенними запахами, все реки области освободились ото льда, и на проталинах уже появилась мать-и-мачеха, — уточнил гидрометцетр. — Характер погоды начнёт меняться во второй половине дня 2 мая. Температура начнёт понижаться, усилится ветер, начнутся осадки. Это будет кратковременное похолодание, с 5 мая температура воздуха снова начнет повышаться».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе в первый день мая потеплеет до +28 °C.