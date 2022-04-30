Тюмень, 30 апреля 2022, 16:37 — REGNUM В Тюменской области причинами пожаров являются умышленные, либо беспечные действия населения. Об этом заявил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.
В регионе уже составлено почти 200 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено четыре уголовных дела.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, оперативные службы региона переведены на усиленный режим работы. В Абатском районе введён режим ЧС.
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