Тюмень, 30 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Тюменской области причинами пожаров являются умышленные, либо беспечные действия населения. Об этом заявил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Пожар

В регионе уже составлено почти 200 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено четыре уголовных дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оперативные службы региона переведены на усиленный режим работы. В Абатском районе введён режим ЧС.