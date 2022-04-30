Луганск, 30 апреля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины 30 апреля обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике. Из минометов было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел 14.30 с направления н. п. Золотое-4 по н. п. Золотое-5 с применением минометов 120 мм», — проинформировали в представительстве ЛНР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 апреля населенный пункт Золотое-5 также подвергался обстрелу. Под огонь националистов тогда попал и посёлок Донецкий.