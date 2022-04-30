Мадрид, 30 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Сегодня, 30 апреля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче 34-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Эспаньолом» из Барселоны». Игра начнется в 17:15 по московскому времени.

RonnyK «Реал Мадрид»

Стартовые составы команд:

«Реал»: Куртуа, Вальехо, Марсело, Каземиро, Васкес, Себальос, Камавинга, Модрич, Асенсио, Диас, Родриго.

Запасные: Карвахаль, Кроос, Бензема, Лунин, Вальверде, Жуниор, Иско, Менди, Гила, Пиньейро.

«Эспаньол»: Лопес, Кабрера, Калеро, Видаль, Гомес, Дардер, Мелендо, Эррера, Пуадо, Де Томас, Вилена.

Запасные: Оласабаль, Льямбрич, У Лэй, Мерида, Лопес, Морон, Вила, Димата, Меламед, Эмбарба, Гарсия.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро. Ассистенты главного судьи — Иньиго Прието и Антонио Мартинес.