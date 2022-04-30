Вашингтон, , 16:32 — REGNUM Проект закона о ленд-лизе для Украины был внесён в конгресс США примерно за месяц до начала спецоперации России. Об этом сообщает ruposters. ru со ссылкой на открытые данные.

Оружие США

Как следует из информации сайта конгресса, законопроект по программе лен-лиза принят за месяц до начала российской спецоперации – 19 января 2022 года.

«Данный факт косвенно подтверждает тезис о заинтересованности США в активной милитаризации Украины, а кроме того — в сверхприбыли за счет возросшего количества оборонных заказов», — пишет портал.

Особенностью программы ленд-лиза является возможность поставить военную технику и оборудование быстро и в больших объёмах, при этом расплатиться получатель сможет спустя несколько лет.