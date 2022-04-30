Кемерово, , 16:30 — REGNUM В Кемеровской области 1 мая сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса горимости. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

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«Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер ночью южный, днём восточный, ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с», — уточняется в прогнозе.

Ночью воздух на территории региона прогреется до +3…+8 °C, местами до +13 °C; днём — +18…+23 °C, местами до +28 °C, по северу местами +12…+17 °C