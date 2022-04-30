Ньюкасл, Великобритания, 30 апреля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. 30 апреля в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» футбольный клуб «Ньюкасл» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел минимальное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:1.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Единственный мяч на девятнадцатой минуте встречи забил 27-летний центральный полузащитник сборной Гвинеи Наби Кейта после передачи Диогу Жоты — 0:1. Желтые карточки получили Диогу Жота, Жоэлинтон, Джозеф Гомес и Садио Мане.

На матче работала бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты главного судьи — Саймон Лонг и Скотт Леджер.

Статистика матча («Ньюкасл»/ «Ливерпуль»)

Удары 4/24

Удары в створ 2/10

Владение 34%/66%

Угловые 0/6

Нарушения 11/11

Составы команд:

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Фабиан Шер (Джамаал Ласселс, 61’), Мэтт Таргетт, Эмиль Крафт (Джейкоб Мерфи, 85’), Дэн Бюрн, Джонджо Шелви, Мигель Алмирон, Джо Уиллок (Крис Вуд, 67’), Бруно Гимарайнс, Аллан Сен-Максимен.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Джеймс Милнер (Тьяго Алькантара, 78’), Наби Кейта, Джордан Хендерсон (Фабиньо, 69’), Диогу Жота, Луис Диас, Садио Мане (Мохаммед Салах, 69’).

«Ливерпуль», одержав 25-ю победу в сезоне и набрав 82 очка, временно обошел «Манчестер Сити» и поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 43-мя очками остался на девятой позиции.