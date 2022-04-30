Кемерово, 30 апреля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 30 апреля, в торговом центре «Флагман» на проспекте Октябрьский произошёл пожар. По предварительной информации, загорелась кровля.

23.mchs.gov.ru На пожаре

«На месте работало 5 единиц техники, в данный момент возгорание уже ликвидировано. Никто не пострадал, находящиеся внутри здания люди эвакуировались самостоятельно», - сообщили сайту «Сибдепо» в пресс-службе кузбасском управлении МЧС России.

Причина пожара сейчас устанавливается.