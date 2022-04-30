Москва, , 16:16 — REGNUM 30 апреля московское «Динамо» в матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпело поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 2:3. Игра проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Эрик Бикфалви празднует забитый мяч

Первый мяч на седьмой минуте встречи забил 18-летний атакующий полузащитник сборной России Арсен Захарян — 1:0. Через 21 минуту румынский нападающий «Урала» Эрик Бикфалви восстановил равновесие в счете после передачи Лео Гогличидзе — 1:1. На 31-й минуте Даниэль Мишкич впервые вывел гостей вперед – 1:2. На экваторе второй половины Бикфалви оформил дубль и удвоил преимущество «Урала» — 1:3. Через тринадцать минут Клинтон Н’Жи забил «гол престижа» — 2:3.

Единственную красную карточку на 84-й минуте встречи получил Дмитрий Скопинцев. На матче работала бригада арбитров во главе с Павлом Кукяном. Ассистенты главного судьи — Владислав Назаров и Андрей Гурбанов.

Составы команд:

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Скопинцев, Евгеньев, Моро (Н’Жи, 76’), Захарян, Фомин, Шиманьский, Макаров (Тюкавин, 56’), Смолов (Грулев, 62’).

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Железнов (Гаджимуратов, 81’), Кузьмичев, Герасимов, Егорычев, Аугустыняк, Мишкич, Подберезкин (Юшин, 87’), Шатов, Бикфалви.