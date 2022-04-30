Сочи, Краснодарский край, , 16:36 — REGNUM Жители Сочи собрали более 60 тысяч тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 30 апреля журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

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«Сегодня мы вместе с волонтерами отправили в наши братские республики ДНР И ЛНР около 60 тонн гуманитарной помощи от нашего региона. Она включает в себя продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости, детское питание, одежду и обувь для взрослых и детей», — отметил начальник управления городской администрации города Сергей Черемшанов.

Сбор гуманитарной помощи в Сочи продолжается. Необходимое принимают в городском Совете ветеранов, Сочинском отделении «Красного креста» и в отделении «Единой России».