Москва, , 16:10 — REGNUM В Чите местный житель забаррикадировался в квартире с сыном, сообщают 30 апреля читинские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Замок

По данным журналистов, мужчина угрожал убить трёхлетнего ребёнка, однако правоохранительным органам удалось его задержать.

Опубликована видеозапись с предполагаемого места ЧП. На кадрах автомобили МЧС, полиции и других оперативных служб блокировали участок проезжей части у многоквартирного дома.

Официальной информации о происшествии пока нет.