Житель Читы забаррикадировался с трёхлетним сыном и угрожал его убить
Москва, 30 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Чите местный житель забаррикадировался в квартире с сыном, сообщают 30 апреля читинские СМИ со ссылкой на собственные источники.
Замок
По данным журналистов, мужчина угрожал убить трёхлетнего ребёнка, однако правоохранительным органам удалось его задержать.
Опубликована видеозапись с предполагаемого места ЧП. На кадрах автомобили МЧС, полиции и других оперативных служб блокировали участок проезжей части у многоквартирного дома.
Официальной информации о происшествии пока нет.