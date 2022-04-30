Новосибирск, , 16:10 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 30 апреля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализирован 601 пациент, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 110 новых носителей коронавируса. За это же время 112 человек выздоровели, три человека скончались. В реанимации находится 81 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 256 194 случая заражения коронавирусом, 249 235 пациентов выздоровели, умерли 5623 человека.