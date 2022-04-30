Новосибирск, 30 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 30 апреля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализирован 601 пациент, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 110 новых носителей коронавируса. За это же время 112 человек выздоровели, три человека скончались. В реанимации находится 81 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 256 194 случая заражения коронавирусом, 249 235 пациентов выздоровели, умерли 5623 человека.