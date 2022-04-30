Казань, 30 апреля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. 30 апреля футбольный клуб «Сочи» в матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 разгромил казанский «Рубин». Основное время встречи завершилось со счетом 6:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

Забитыми мячами отметились Тимофей Маргасов (26’ Матео Кассьерра), Жоаозиньо (42’), Матео Кассьерра (52’ Кристиан Нобоа), Кирилл Заика (83’ Ивелин Попов), Ивелин Попов (84’) и Георгий Мелкадзе (90+2’).

Составы команд:

«Рубин»: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Монтассар Тильби, Георгий Зотов, Илья Самошников, Александр Ломовицкий, Марат Апшацев (Солтмурад Бакаев, 46’), Владислав Игнатьев (Кирилл Климов, 85’), Александр Зуев, Оливер Абильдгор (Даниил Кузнецов, 72’), Виталий Лисакович (Герман Онугха, 84’).

«Сочи»: Денис Адамов, Ваня Дркушич, Сергей Терехов, Данила Прохин, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа (Викториен Ангбан, 67’), Артем Макарчук, Никита Бурмистров (Георгий Мелкадзе, 67’), Жоаозиньо (Кирилл Заика, 78’), Тимофей Маргасов, Матео Кассьерра (Ивелин Попов, 71’).

«Сочи», одержав пятнадцатую победу в сезоне и набрав 49 очков, временно обошел ЦСКА и поднялся на третье место. «Рубин» с 29-ю набранными очками располагается на одиннадцатой позиции.