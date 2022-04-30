Москва, 30 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Возможность публичного обсуждения применения на Украине ядерного оружия недопустима. Об этом 30 апреля заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Иван Андреевский Владимир Легойда

Он прокомментировал в личном телеграм-канале возможность обсуждения в СМИ перспектив применения ядерного оружия на Украине в ходе спецоперации.

«Подобные высказывания недопустимы. С любой точки зрения: от нравственной до просто соображений собственной безопасности», — отметил Легойда.