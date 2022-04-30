Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Специалисты проекта «Джеймс Уэбб» завершили фокусировку зеркал крупнейшего космического телескопа. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Телескоп «Джеймс Уэбб» NASA

Юстировка космического телескопа — совокупность операций по приведению оптических инструментов в рабочее состояние — проводилась в семь этапов. После завершения финального этапа команда проекта признала телескоп готовым к вводу в эксплуатацию.

Планируется, что для этого потребуется около двух месяцев. В этом случае уже летом 2022 года «Джеймс Уэбб» начнёт сбор и передачу научных данных.

«Джеймс Уэбб» запущен в декабре 2021 года. Диаметр основного зеркала «Джеймса Уэбба» составляет 6,5 метра, что делает его крупнейшим космическим телескопом в истории. Из-за больших размеров главного зеркала телескоп нельзя было запустить в развёрнутом состоянии.

Для решения этой проблемы специалисты разделили основное зеркало на 18 сегментов, которые были развёрнуты в космосе. В ходе юстировки все сегменты зеркала выровнены с очень высокой точностью, что позволит ему работать как единой собирающей поверхности.

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