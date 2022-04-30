Чита, , 15:59 — REGNUM ЧП в Забайкалье: мужчина удерживает в заложниках ребёнка по адресу Украинский бульвар, 15 в Чите. Как сообщает телеграм-канал chita_region75, жилой дом оцеплен спецслужбами.

Ребенок ИА REGNUM

Как стало известно каналу 112, злоумышленник не хочет разговаривать ни с кем, кроме жены, но только, если женщина зайдёт в квартиру. Сотрудники ОМОНа готовятся к штурму. По некоторым данным Д. находится в неадекватном состоянии, предварительно, под воздействием наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Иркутской области известило 28 апреля о вынесении приговора в отношении 45-летнего жителя города Тайшет, совершившего двойное убийство и взявшего в задолжники ребенка.

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