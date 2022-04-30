Кемерово, , 15:58 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 30 апреля, на лечении из-за коронавируса находятся 1737 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 107 новых носителей коронавируса. За это же время 149 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 161 694 случая заражения коронавирусом, 157 645 человек выписаны с выздоровлением, 2312 пациентов скончались.