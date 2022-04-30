Кемерово, 30 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 30 апреля, на лечении из-за коронавируса находятся 1737 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 107 новых носителей коронавируса. За это же время 149 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 161 694 случая заражения коронавирусом, 157 645 человек выписаны с выздоровлением, 2312 пациентов скончались.