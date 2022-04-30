Москва, 30 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил певца Филиппа Киркорова с юбилеем. Об этом 30 апреля сообщает секретариат Медведева.

Петровский Дмитрий Филипп Киркоров

Народному артисту РФ Филиппу Киркорову исполнилось 55 лет. В поздравлении экс-президент России отметил умение музыканта превращать выступления в красочный спектакль, а песни — в настоящий хит.

«Вы создали неповторимый творческий стиль и по праву входите в число самых ярких, популярных исполнителей отечественной эстрады. У вашего музыкального дарования — миллионы преданных поклонников как в России, так и за рубежом», — говорится в поздравлении Медведева.

Замглавы Совбеза пожелал артисту крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и успехов.