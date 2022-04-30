Луганск, 30 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика (ЛНР) готова к диалогу с Киевом по обмену находящимися в плену военнослужащими. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, ее слова приводятся на сайте омбудсмена республики.

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Как указала Сердюкова, вопрос обмена пленными требует незамедлительного решения, ведь многим из военнослужащих ЛНР необходима срочная медицинская помощь, которая не оказывается им со стороны киевской власти.

«Хочу еще раз обратиться к военно-политическому руководству Украины, если они заинтересованы в возвращении своих граждан домой, то мы готовы и открыты к диалогу в данном направлении», — говорится в ее заявлении.

Также омбудсмен ЛНР отметила, что республика всячески прорабатывает вопрос об обмене, «однако на сегодняшний момент нет какой-либо информации, подтверждающей готовность украинской стороны к конструктивной работе в данном направлении». При этом она добавила, что «власти Украины не идут на контакт и более того не заинтересованы в том, чтобы вернуть своих военнослужащих».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж усилит военную и гуманитарную помощь киевскому режиму.