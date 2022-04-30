Майнц, Германия, 30 апреля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 30 апреля, в Майнце на стадионе «Кофас Арена» футбольный клуб «Майнц-05» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд:

«Майнц-05»: Робин Центнер, Штефан Белл, Мусса Ньякат, Александер Хак, Аарон Кариколь, Антон Стах, Леандру Баррейру, Сильван Видмер, Доминик Кор, Карим Онисиво, Джонатан Беркардт.

«Бавария»: Свен Ульрайх, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Альфонсо Дэвис, Люка Эрнандес, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри, Марсель Забитцер, Эрик Шупо-Мотинг, Роберт Левандовски.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Ассистенты главного судьи — Майк Пикель и Фредерик Ассмут.

На данный момент «Бавария» с 24-мя победами, 4-мя поражениями и 75-ю набранными очками занимает первое место в чемпионате Германии. «Майнц-05», набрав 39 очков, располагается на десятой позиции.