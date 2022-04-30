Курган, 30 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 30 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано восемь человек, выписаны по выздоровлению 60 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 43 заражённых коронавирусом курганцев. Это на четыре человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 30 апреля выявлено 103 766 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 477 человек, скончались 1415 пациентов.