Салехард, , 15:47 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 30 апреля за сутки госпитализировали 12 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 35 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за сутки 45 ямальцев. Заразился коронавирусом 22 человек — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых три вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 30 апреля зарегистрировано 136 592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 112 человек, 1040 скончались.

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