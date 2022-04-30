Москва, , 15:45 — REGNUM В данный момент происходит массовое сбегание сотрудников администрации президента США Джо Байдена из Белого дома. Об этом 30 апреля написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

«Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, — упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично Байдену», — отметила она в своем сообщении.

Также Захарова уточнила, что, по сообщениям американских СМИ, в отставку уходит ряд высокопоставленных чиновников Белого дома и даже Джон Керри раздумывает, не последовать ли их примеру до конца года, «но я в него верю. В такой момент просто непорядочно бросать климат и Байдена».

Кроме того, российский дипломат указала, что в рядах вице-президента США Камиллы Харрис наблюдается просто «массовый исход», при котором «руководители аппарата, пресс-служба последуют примеру десятков ключевых сотрудников, которые уже ушли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что у пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирби сдают нервы и поэтому он хамит, обзывается, безобразничает.