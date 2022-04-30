Краснодар, 30 апреля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Сегодня, 30 апреля, футбольный клуб «Краснодар» в матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Олег Исаенко, Сергей Петров, Вячеслав Литвинов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Ираклий Манелов, Олакунле Олусегун, Алексей Ионов.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Игорь Калинин, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Роман Тугарев, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.