Тюмень, , 15:36 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 123 вылеченных ковидных пациентов, и 29 госпитализированных с COVID-19. Об этом 30 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 30 апреля коронавирус выявили у 96 тюменцев. Это на восемь человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 апреля коронавирус выявили у 190 669 человек, выздоровели 185 123 пациента, скончались 4295 (на одного человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки выявили 104 заражения коронавирусом