Тюмень, 30 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 123 вылеченных ковидных пациентов, и 29 госпитализированных с COVID-19. Об этом 30 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 30 апреля коронавирус выявили у 96 тюменцев. Это на восемь человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 апреля коронавирус выявили у 190 669 человек, выздоровели 185 123 пациента, скончались 4295 (на одного человека больше, чем днём ранее).